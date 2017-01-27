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民主黨設國際事務委員會　陳勇：引外力如不肖子孫勾結外面黑力量　劉慧卿：國際聯繫理所當然 (11:56)

民主黨新設「國際事務委員會」，並由前主席劉慧卿擔任委員會主席，希望與外國建立恆常聯繫，讓國際了解香港情况。港區人大代表、民建聯副主席陳勇表示，本港內部事務應自己解決，引入外力等於「不肖子孫到外面勾結黑力量」；劉慧卿則認為香港與國際聯繫是理所當然，政府自己也要到外國介紹本港情况。

陳勇今早接受商台訪問時稱，香港是國際化城市，與任何人溝通及反映意見並無問題，大家亦尊重正常及友誼的溝通，但從道義層面來看，就算香港有事務處理得不妥當，亦應內部自己解決，不能引入外力或呼籲別國制裁。

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陳勇形容引入外面力量等於「不肖子孫不在家裏開家庭會議解決問題，而到外面勾結黑力量來恐嚇自己的家人」。他又說，如果權力來自香港本地選民，就更應維護本地權益，即使有意見，也可透過本地政治發展與本地法律申訴，政治爭拗最好自己解決，這樣更符合各方面利益，而且容易達成共識。

劉慧卿接受商台訪問時回應陳勇，指香港是國際城市，與國際聯繫是無問題及理所當然，而且香港簽了很多國際人權公約，須定期向聯合國委員會匯報，上月港府也在聯合國人權理事會的定期審議中講解香港情况，「他們自己都要跑到外國傾談」。

劉慧卿另外又在港台節目中表示，過去民主黨在出席國際公約相關聆訊、游說等工作上未太着力，但認為最重要是在本地與外國領事聯繫。她說，外訪工作對委員會而言「不太急」，因為香港本地可處理的事情已很多，「如在香港發邀請給10個總領事，邀請來開會，便可立即與10個國家聯繫，我（還）勞師動眾去一個國家？」她不相信特區政府會反對香港政黨加強國際聯繫。

對於會否被指是「唱衰」香港，她指與外國交流時都只是表達香港的關注，包括營商環境、自由法治和一國兩制等。

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