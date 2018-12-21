【非洲豬瘟】業界：肉枱豬肉百分百安全　漁護署稱將與豬農商賠償 (09:44)

內地非洲豬瘟波及23省，最新傳入珠海，進一步逼近香港。香港豬肉行總商會理事長許偉堅今早在港台節目表示，內地供港豬佔本港新鮮豬供應的95%，但來港時設多重檢驗，因此市面肉枱上的豬肉是「百分之一百安全」。他又說，內地正盡一切辦法保持對港供應生豬，包括豬車來港時繞路避開涉及非洲豬瘟豬場的路線，呼籲市民毋須擔心會沒有豬供應，但不排除供應量可能受影響。
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禽畜業聯會會長譚國柱在節目上稱，香港過去未曾撲殺整個涉事豬場的豬，希望政府有明確的賠償安排，以讓豬農安心交出財產。漁護署助理署長（檢驗及檢疫）薛漢宗接受電話訪問表示，當局已大致釐定賠償方案及金額，短期內將與豬農商討，另外也會在聖誕前後討論，一旦非洲豬瘟影響本港豬，相關撲殺、消毒及重新入口生豬的應對程序。
食物安全專員何玉賢則稱，由於非洲豬瘟不會傳人，相關豬肉製品只要煮熟便可放心食用，強調香港有完善入境檢疫制度，包括在關口、屠房等多重檢疫，過去數周曾在屠房拿死豬樣本到漁護署化驗所檢驗，均無發現非洲豬瘟病毒。他又解釋說，非洲豬瘟至少有3天潛伏期，但只要豬沒有發病，豬肉便完全不受非洲豬瘟影響。
他透露，政府正與業界積極商討，在現時香港兩處屠房，即上水及荃灣分流處理內地豬和本地豬。
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