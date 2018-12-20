新一期綠置居周五派表　最便宜單位93萬元 (22:31)

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今次推出預售單位，是長沙灣荔枝角道麗翠苑第一至第四座，合共2545個單位，實用面積由約17.1平方米至約42平方米不等。按評定市值四二折計算，實用面積平均每平方呎賣6243元，單位售價由932,500元至3,062,100元不等。

房委會稱，已在觀塘開源道33號建生廣場一樓（近港鐵觀塘站B3出口），設立專責售樓處，明日起至下月10日朝八晚七，展示麗翠苑項目資料、建築模型及室內間隔模型等資料，並有申請表等派發。

市民亦可在上述日子的辦公時間，到樂富房委會客務中心、房委會各屋邨辦事處及分區租約事務管理處、房協各屋邨辦事處、民政事務總署各民政諮詢中心及深水埗房屋事務詢問處等索取申請表等。市民亦可到房委會指定網頁（www.housingauthority.gov.hk/gsh/2018）瀏覽下載。

房委會提醒市民，若此前已交表格申請「居屋2018」而未能成功購買居屋的，只要他們仍符申請居屋資格，今次毋須再交表，房委會將出信通知他們。但申請人若要更改基本資料，今次就要重新申請。

截止交表時間為2019年1月10日晚上7時，2月攪珠，3月揀樓。公眾亦可致電房委會全日24小時熱線2712 8000，查詢有關事宜。

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