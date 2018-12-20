中大民調：港人預防登革熱警覺性不足　7成人外遊不做防蚊措施 (19:30)

中大災害與人道救援研究所，今年9月就登革熱爆發及超強颱風山竹吹襲進行民調。調查發現，610名受訪者中，逾九成人知道香港8月爆發本地登革熱，但七成人覺得自己在港感染登革熱風險很低，更有近兩成人承認無做防蚊措施，主要是認為沒必要。

另外，調查發現有外遊（離港多一日）的受訪者中，七成人在對上一次外遊時，沒有做防蚊措施；這些外遊受訪者中，有六成是曾經到訪登革熱流行的泰國和馬來西亞等地。

研究所提醒市民，過往本地錄得的登革熱個案，不少是由外地傳入，切勿掉以輕心。港府宣傳防蚊手法則未能與時並進，並無善用社交平台做廣泛宣傳。

另外，調查又訪問540名市民，其中一成六人在山竹吹襲懸掛八號風球或以上期間仍外出，當中四分三人並非因緊急事故（受傷）或上班，主要是男性及15至24歲年輕人。另外，有一半受訪者沒打算為下次打風做預備，陳說「很多人認為香港是福地，少天災但不等於可以沒有防災的警覺性」。

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