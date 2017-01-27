袁國強代表于文鳳追逾7000萬　周星馳申剔除部分通訊紀錄　袁舊部審理 (18:54)

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周星馳一方要求法庭，剔除周與胡亮明2011年7月28日至8月3日的通訊紀錄，當中胡提及于文鳯曾表示，周承諾將一成投資收益分給于；惟周一直未有售出山頂普樂道「天比高」豪宅12號屋，故沒有任何售樓收益，胡遂建議周念在兩人的感情，「打個折扣」向于支付一個金額。其後，胡以電郵通知于指，周對兩人的關係感失落，雖已分開，但亦願意分期支付2000萬元。

周一方今指，從上述對話看來，周從沒承認他有法律責任要向于支付收益的一成，周後來提出2000萬的建議，亦只是基於兩人過去的關係。周一方亦認為，胡當時是周與于的中間人，為他們調解，故有關紀錄不能呈堂成指控周的證據。

于文鳯一方反駁指，于當年曾多次向周表示，希望「小事化無，大事化小，和平解決」，從沒打算與周對簿公堂。于一方亦透露，于當時曾表明分手後欲重新生活，過去她亦甚少陪伴周出席公開活動，不喜歡活在鎂光燈下，故不願將事情鬧上法庭，影響她日後的新關係。

于一方又認為，胡是兩人的共同朋友，又是「天比高」的發展商，他最了解兩人間的事情，找他成為中間人最適合不過。但于從沒打算進行法律程序，故周與胡的溝通內容可呈堂作證據。于一方表示，本案非一般商業糾紛；于與周分手後，于仍獲准在12號屋居住數月，她亦有繼續協助周賣樓及向銀行貸款等。楊官聽取陳辭後，押後裁決。

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