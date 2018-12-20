「道士」涉藉詞非禮母女　事主：被告「驅嬰靈」儀式有效 (18:19)

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被告袁銘權（56歲），被控7項非禮及1項襲擊他人致造成身體傷害罪。

辯方向母親X指出，被告在首次替X摸胸「過元氣」治療前，有先向X示意須摸胸。X同意，但指當時因感到太尷尬，沒有揚聲拒絕被告，心裏有質疑被告做法。

辯方又指出，被告替X「驅嬰靈」後，她有感到放鬆及認為儀式有效。X認同，並憶述當時曾落淚和伸開雙手，看見兩個嬰靈可以轉世投胎，事後亦感到放鬆。但X補充指，被告後來「採元珠」和「驅邪靈」等行為，均無令她感到放鬆，亦不認為有效。

針對「採元珠」一事，辯方指被告曾向X稱，「邪靈搞到你性興奮，因而留下元珠」；而非控方所指，「被告要X性興奮才可移取元珠」。X不同意。

X亦不同意辯方指，她報警時才對被告起疑。X表示，自從被告將「元珠」扔出窗外，便開始懷疑被告做法；又指遭被告拳打時，她質疑「如果要幫受害人，不應該用這些行為」。

辯方其後指，被告與X兩人2016年8月至去年3月期間，一直在WhatsApp互相聯繫，被告甚至向X透露他母親死訊，表示X事實上對被告沒有「惡感」。X同意。

X於審訊期間癲癇發作，不能作供。法官將案件押後到下周四（27日）續審。

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