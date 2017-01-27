【網上熱話】機場站路標傳犯低級英文錯誤　港鐵官方籲網民「保持安全距離」 (18:30)

網傳照片所見，港鐵在機場站一個大型路標上，將「聖誕節快樂」的英文「Merry Christmas」，寫成「Marry Chirstmax」。發帖者批評港鐵的英文水準，有損香港的國際大都會形象。不過，不少網民稱有關照片實屬舊圖，港鐵如今已在圖片位置設立櫃位，更質疑這是網絡改圖。

流言滿天飛下，港鐵昨（19日）午在官方facebook上載一幅攝於機場站的現場照片，照片中大型路標並非寫「Marry Chirstmax」，而是中英對照的「全城最快 直達市區」口號。港鐵在帖文中，表示「看圖不解釋，Merry Christmas」，附上「小編現場直擊」和「請保持安全距離」標籤等，似是呼籲網民不要「跟車太貼」呢。

這篇帖文雖然澄清了流言，但得不到網民的歡心。有人指斥「港鐵公司求求其其用一張錯誤地點嘅相去回應，真心懷疑機場站啲人係咪做嘢」；有人批評「畀人屈就咁快出嚟撐，咁之前衰咗嗰啲幾時先認」；更有人以沙中線工程醜聞、過往港鐵線路故障時的照片，以作諷刺。不過，亦有網民為港鐵抱不平，指「港鐵平時點衰係一件事，條友無中生有係另一件事」。

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