利誘男童肛交拍片觀賞　倉務助理認13罪下月判刑 (17:10)

其他報道：【曾蔭權終極上訴】終院批准處理 原審法官引導陪審團有否重大缺陷

被告何永康（31歲），被控5項向16歲以下兒童作出猥褻行為罪、1項企圖與16歲以下男子作出同性肛交罪、2項與16歲以下男子作出同性肛交罪、4項製作兒童色情物品罪，以及1項管有兒童色情物品罪。

案情指出，被告與男童X居住在同一屋邨，兩人約5年前在屋邨打波時認識，當時男童年僅10至11歲，而被告不時邀約男童到家中玩電腦遊戲。男童在2012年至2016年間多次向被告借錢，被告要求男童替他手淫和口交，男童答應以此換取借錢及代替還錢。被告拍下男童替他口交的片段，及男童穿校服露出陽具的照片。

另外，被告於去年3月以贈送電腦用品為誘因，要求男童與他肛交，當時15歲的男童答應。其後，被告向男童每次支付100至400元，換取男童替他口交、手淫或肛交。警方於同年5月到被告家中搜查，在其電腦搜出近90段影片屬兒童色情物品，並查看被告手機，發現男童X的色情影片，揭發事件。

其他報道：天水圍女子抱初生嬰危站40樓簷篷

其他報道：五旬漢藤條責打4歲兒被捕