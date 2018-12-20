【灣仔酒店命案】六旬男女各有家室　疑相約酒店殉情 (16:52)

警方接獲酒店管房報案，到場後在房間內發現數瓶烈酒，另發現一個已打開、包裝註明有50粒安眠藥的空盒，全部被服用。人員另發現一杯啡色不知名液體，懷疑是由不同酒或飲料混合而成。警方於酒店房間的洗手間內發現滴露及漂白水，抽屜裏則有一把包裝未打開的牛肉刀。

警方於現場檢獲兩封遺書，兩封遺書皆提及女事主不開心，有輕生念頭，內容亦交代她死後的安排和財產分配，初步相信兩封遺書均由女事主撰寫。

經初步調查，男死者62歲，女事主60歲，相信二人為相識多年的小學同學，3年前二人在朋友的聚會重遇，其後定期見面。女事主曾於男死者任職的公司工作約一年，4至5個月前離職。雙方有各自的配偶及子女。

警方現正循「自殺協定」方面調查案件，但不排除任何可能性。男死者身上沒有明顯傷痕，死因有待檢驗後確定，酒店房間沒有打鬥或搜掠的痕迹，女事主回復清醒後情緒激動。

據悉，男死者經營家族生意，今早女事主家屬發現女事主失蹤並報警。

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