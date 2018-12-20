【曾蔭權終極上訴】終院批准處理　原審法官引導陪審團有否重大缺陷 (15:33)

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終院批准處理的法律問題包括：

1. 就公職人員行為失當罪，法官引導陪審團時，應如何就「蓄意失當行為」（wilful misconduct）作正確指示？除了公職人員是「故意」（deliberate）作相關失當行為外，他是知悉相關行為違法，或漠視有違法風險的一點，是否須包括其中？

假如相關失當行為基於公職人員沒有披露，或沒有作出申報，或隱瞞利益衝突，法官就公職人員是否有責任作披露的一點，應給予陪審團多少指引或協助？假如議題涉及貪污或不涉貪污，法官在指引上應否作修訂或調整？

2. 就公職人員行為失當罪的「嚴重性」（seriousness），陪審團作相關衡量時，法官應從中給予多少協助？當陪審團未能裁斷該公職人員的行為是否涉及貪污，上訴庭是否有權作出任何結論？

3. 在陪審團未能就特首收受利益罪達成裁決的情况下，原審法官就「蓄意失當行為」作出的引導有重大缺陷（substantially flawed），因法官沒有引導陪審團裁斷曾蔭權是否知悉其行為違法，反而錯誤地任由陪審團，基於曾蔭權故意決定不披露他和黃楚標之間就涉案物業進行的交往，而裁定他罪成，而不是以曾蔭權故意隱瞞交易作為定罪基礎；這是否構成實質及嚴重不公，終院認為有值得爭議之處。

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