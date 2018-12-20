政府帶頭實施標準工時？　公務員薪常會主席：比較難 (14:22)

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薪常會負責就政府非首長級文職公務員架構和薪酬等，向政府提供意見。王英偉今日在茶敘回顧過去6年工作，形容香港過去在政治上面對不少衝擊，對公務員要求不斷提高，公務員受到很大壓力，但仍謹守崗位，若沒有合理的薪酬政策，「相信他們會有很多意見」。他說，不認為公務員士氣近年有顯著改變，反而在大壓力下，公務員仍能維持服務質素。

王英偉強調，政府薪酬若不能與私人機構大致相若，就難以找到人才服務市民。問及公務員近年是否叫價過高、「不斷苛索」，王英偉指薪常會的調查結果是公正，不會帶頭將公務員薪酬「無理增加」，但私人機構與政府考慮薪酬的因素不同，重申薪常會的考慮全面。

他又透露，曾因不滿薪酬調查欠獨立評估而退出薪常會的警察評議會，今月初已重返薪常會。王英偉月底卸任後，將由總商會前主席彭耀佳，接任薪常會主席。

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