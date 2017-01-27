非法留校　興德前助理判160小時社會服務令 (12:35)

其他報道：【曾蔭權終極上訴】終院批許可 明年5月14日開審

被告張錦輝（43歲）的代表律師進一步求情稱，被告之前因襲擊學生遭定罪及失去教席，他因此曾有輕生念頭，後來加入興德學校工作令他重燃鬥志，亦幫助他重組人生。惟被告在去年4月收到教育局通知前，仍不知自己在學校工作屬違法，而他在得悉後已立刻離職，強調並非「居心叵測」地犯案，只是因愚昩，不清楚法律而犯案。

裁判官質疑，為何被告向代表律師索取法律意見後，仍堅持不認罪。辯方回應指，被告的控罪並不常見，終審法院亦無相關案例參考，故審訊的抗辯方向只聚焦於條例的合憲性，被告亦大致承認控方提出的為事實。

辯方續稱，被吿正義感強，任職教師時活躍於工會活動爭取教師權益，他母親於求情信中亦稱以兒子為榮。辯方希望法庭能考慮被告只因不知法而犯案，因條例有灰色地帶而不認罪，從而輕判被告。

裁判官判刑指，被告曾向律師索取法律意見，但仍堅持不認罪，甚至在審訊時爭拗教育局授權文件的合憲性，明顯浪費法庭時間。但考慮到感化官建議，裁判官最終判被告履行160小時社會服務令。

其他報道：天水圍女子抱初生嬰危站40樓簷篷

其他報道：五旬漢藤條責打4歲兒被捕