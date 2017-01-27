郭榮鏗：美國政界憂慮香港成「白手套」　反駁林鄭　籲「攝高枕頭諗清楚」 (10:44)

相關報道：維持《香港政策法》的條件（文：郭榮鏗）

郭榮鏗稱，這次會面美國政界主要關心兩個主軸，分別是香港民主法治是否健全發展，及香港是否被利用為違反國際制裁令的「白手套」。他反駁林鄭月娥早前的「不明白外國如何可強加條件於香港」一說，指美國國會轄下「美中經濟與安全審查委員會」上月發表的年度報告，其實已清楚表達上述兩個憂慮，「不明白林鄭月娥不明白什麽」，故呼籲林鄭月娥應「攝高枕頭諗清楚」。

林鄭月娥述職當日又重申，現時有8700多間海內外公司在香港設立區域總部、辦事處等，亦有20多萬億元投資及2000多間上市公司，是互惠的環境，並非是要符合部分國家或經濟體的要求才得到的待遇。郭榮鏗強調香港正正是因為美國的《香港政策法》才有獨特地位，並以聯繫匯率為例，指港元受惠於聯繫匯率，港元才可與美元自由兌換，形容這是香港得以發展成國際金融中心的重要原因，反問港府「敢不敢將港元與人民幣掛鈎」。

基本法委員會主任沈春耀本月初來港時，曾稱憲法適用於中國每個角落，包括香港，至於具體實施則由《基本法》確定。郭榮鏗透露訪美期間曾有美國政界人士提及相關言論，郭斥沈有關言論是「打爛香港金漆招牌」。

郭榮鏗早前在《明報》專欄表示，美國政界的共識是如果出現以下情况，《政策法》和獨立關稅區地位便會撤銷，包括：（1）再有市民被剝奪參選權及當選者被褫奪議席；（2）再有外國記者被逐離香港；（3）再對民主派提出政治檢控；（4）提倡訂立一條嚴厲的23條；及（5）繼續拖延落實真普選。

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