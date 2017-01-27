消息：政府待私人遊樂場地契約用地檢討結果　再決定是否局部發展高球場用地 (23:25)

相關報道：消息：土地小組倡收回部分粉嶺高球場土地發展

據了解，有小組委員覺得政府或傾向不會發展高球場用地，但基於公眾諮詢結果，小組有責任提出建議，最終是否發展則視乎政府取態。消息透露，政府仍等待民政事務局就有關私人遊樂場地契約用地的檢討結果，再決定是否局部發展高球場用地。

發展局今年初提交予小組的文件，曾提及「局部發展」高球場用地的方案，指若發展粉錦公路以東的32公頃高球場用地，料可提供約4600個單位，容納1.3萬人口；若全面發展高球場用地，則料可提供約1.32萬個單位，容納3.7萬人口。

香港哥爾夫球會發言人重申，香港需要更多場地供高爾夫球和體育發展，認為粉嶺球場應該完整地予以保留。民主黨立法會議員尹兆堅認為，面對短期土地供應嚴重不足，小組的措辭應更強硬及堅決建議政府收回整幅公頃高球場用地，擔心政府最終僅採納小組「優先」建議，只收回部分高球場土地，認為政府應收回整個高球場用地作公營房屋發展。

其他報道：【UGL案】特首辦主任：林鄭非指示鄭若驊須現身回應

其他報道：郭紹傑嚴敏華案 日今暫未有裁決

其他報道：研究：八成受訪者對侏儒病患者認識不足

其他報道：洗衣店貓隻跳入洗衣機亡 店主伸手救貓骨折