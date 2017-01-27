【紅磡站剪短鋼筋】運房局得悉開鑿位置鋼筋接駁情況　將定期公布進度及結果 (23:16)

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運房局表示，基於螺絲帽供應商的資料，當螺絲頭完全扭入螺絲帽，應當可以最多外露兩個扭紋。而即使外露的螺絲頭有兩個扭紋，要知道扭入螺絲帽內螺絲頭的長度，則需要進行非破壞性測試。

根據位於東西走廊B區的月台層板位置開鑿後鋼筋初步檢視，3枝鋼筋螺絲帽均外露超過兩個扭紋，該結果並不符合螺絲帽供應商最多外露兩個扭紋的標準。此外，根據在現場進行非破壞性測試的初步結果，首個開鑿位置外露的3個螺絲頭扭入螺絲帽的長度分別為29毫米、34毫米及34毫米，結果待收到港鐵提交的正式檢測報告才作實。

根據港鐵全面評估策略建議，當第二階段的實地開鑿測檢工作完成後，會在第三階段綜合首兩階段的測試結果，為紅磡站擴建工程進行詳細結構分析，以確認工程的整體結構狀況是否可以接受，以及是否須進行加固工程。

至於對在東西走廊月台的混凝土層板開鑿時涉及安全問題的關注，政府強調對工地安全絕無妥協，除要求港鐵派員定期巡查，政府亦會巡查工地，確保各方嚴格執行相關安全措施，強調直至目前為止，在有關工地並未發現有不符合安全標準的情況，政府及港鐵會繼續留意及監察工地的安全情況。

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