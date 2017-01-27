【紅磡站剪短鋼筋】運房局得悉開鑿位置鋼筋接駁情況　將定期公布進度及結果 (23:16)

立法會鐵路事宜小組委員會委員田北辰表示，聽到消息指港鐵沙中線紅磡站現時已鑿8處石屎，3支鋼筋發現曾被剪過，認為情況嚴重。運輸及房屋局表示，今日得悉沙中線紅磡站擴建工程部分全面評估策略第二階段首個開鑿位置的鋼筋接駁情況，政府會定期公布相關工作的進度及階段性結果。
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運房局表示，基於螺絲帽供應商的資料，當螺絲頭完全扭入螺絲帽，應當可以最多外露兩個扭紋。而即使外露的螺絲頭有兩個扭紋，要知道扭入螺絲帽內螺絲頭的長度，則需要進行非破壞性測試。
根據位於東西走廊B區的月台層板位置開鑿後鋼筋初步檢視，3枝鋼筋螺絲帽均外露超過兩個扭紋，該結果並不符合螺絲帽供應商最多外露兩個扭紋的標準。此外，根據在現場進行非破壞性測試的初步結果，首個開鑿位置外露的3個螺絲頭扭入螺絲帽的長度分別為29毫米、34毫米及34毫米，結果待收到港鐵提交的正式檢測報告才作實。
根據港鐵全面評估策略建議，當第二階段的實地開鑿測檢工作完成後，會在第三階段綜合首兩階段的測試結果，為紅磡站擴建工程進行詳細結構分析，以確認工程的整體結構狀況是否可以接受，以及是否須進行加固工程。
至於對在東西走廊月台的混凝土層板開鑿時涉及安全問題的關注，政府強調對工地安全絕無妥協，除要求港鐵派員定期巡查，政府亦會巡查工地，確保各方嚴格執行相關安全措施，強調直至目前為止，在有關工地並未發現有不符合安全標準的情況，政府及港鐵會繼續留意及監察工地的安全情況。
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