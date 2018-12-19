消息：土地小組倡收回部分粉嶺高球場土地發展 (23:04)

消息人士透露，小組在報告上建議政府優先處理「3+5」土地供應選項，即3個短中期及5個中長期選項，當中3個短中期選項，包括發展棕地、公私營合作發展新界私人農地、以及局部發展粉嶺高球場用地在內的私人遊樂場地契約用地，即先收回粉嶺高球場32公頃土地，餘下140公頃則再研究如何收回及重置。至於5個中長期選項，則包括維港以外填海、發展東大嶼都會、發展更多新界新發展區、發展內河碼頭用地及利用岩洞及地下空間。

據了解，小組亦會在報告上提到，沒有單一選項能夠滿足本港的土地短缺問題，強調必需要多管齊下開拓土地，並建議政府需設立土地儲備，以應付本港長遠的土地需求。

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