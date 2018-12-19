持槍搶60萬手表  潛逃內地疑犯落網 (23:35)

其他報道：長洲至少5狗疑遭毒死 受傷狗眼流血傷口傳惡臭

事發於9月30日晚，一名穿西裝男子走進尖沙嘴彌敦道100號TheONE商場地下Omega專賣店，假扮選購約20至30分鐘後，先後要求職員從玻璃櫃取出3隻手表，他突然從斜孭袋拔出一支黑色類似曲尺手槍物體指嚇職員，職員受驚後退，賊人隨即搶去3隻總值約60萬元手表，沿彌敦道往太空館方向逃去。案件由油尖警區重案組跟進。

被捕的26歲本地男子蔡X均，涉嫌持械行劫被拘捕，探員其後將他黑布蒙頭押返警署扣查。警方初步調查相信，被捕男子另外涉及8月發生於元朗、上水區的兩宗盜竊案有關，兩宗案件合共損失兩隻總值約15萬元的手表，正追查涉案的兩隻手表下落。

油尖警區助理指揮官陳子良警司表示，重案組探員於案發後迅速鎖定涉案男子身分，發現他犯案後即由中港碼頭乘船往澳門，再經陸路潛逃往內地，警方即通知澳門司警及內地公安部協助緝捕。探員另外亦發現賊人當日將身穿衣服及曾指嚇職員的曲尺型手槍棄於商場垃圾桶，經追查後，在垃圾中轉站檢獲衣服及手槍。經檢驗後證實涉案手槍為氣槍，槍口能量為2焦耳以下，沒裝BB彈。

經內地公安部協助，涉案男子在內地落網，並起回當日劫去的3隻手表。深圳市公安局今午將疑犯及贓物於皇崗口岸落馬洲大橋分界線移交予本港警方。

其他報道：【短片】涉旺角高球桿追打街邊黑狗 五旬漢涉殘酷對待動物被捕

其他報道：【港鐵4線故障】港鐵指當4宗事故計算 按機制罰800萬元