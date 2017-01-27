【UGL案】特首辦主任：林鄭非指示鄭若驊須現身回應 (19:51)

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對於今次律政司決定，陳國基強調，林鄭月娥沒有參與，指「特首要尊重律政司就檢控個案的決定權，（特首）不能就個案指指點點。」至於鄭若驊是否要出來公開解釋，相信由她下周四復工後處理。

林鄭月娥上周六（15日）被傳媒問及事件時稱，「我相信律政司司長稍後亦很願意回應」，但陳國基澄清，林太早前的講法，是一般來說，司長是願意回應問題，而非特首指示鄭若驊要就UGL事件現身解釋的意思。

另外，就政府未刊憲鄭若驊上周六（15日）起休假，律政司發言人今日解釋，與其他司局長休假的情况不同，恒常的署任安排並不適用於律政司長。當律政司長因任何理由無法履行其法定職責時，各律政專員可以按獲授權力，履行相關的法定職責。除非在某項特定法定職責的權力沒有授權予個別律政專員時，要由法律政策專員履行，才會作出相應刊憲安排。

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