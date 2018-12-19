研究：八成受訪者對侏儒病患者認識不足 (19:38)

城大公共政策學系副教授邱勇表示，矮小症又俗稱侏儒病，泛指因身體或基因狀況而導致成人身高不高於4呎10吋（約147厘米）的情況。研究團隊去年11月至今年7月期間，向6位矮小症患者及4位患者家人進行深度訪談，並於街頭向523位市民進行問卷調查。

研究結果發現，矮小症患者因身形問題，在生活遇不少困難，如到超級市場購物時，拿不到較高位置的貨品、用不到一般高度的銀行櫃員機等。邱勇稱，現時本港很多建築物及公共設施的設施，未有顧及矮小症患者的需要。他又稱，矮小症患者生活上常被人投以奇異目光，有時甚至被偷拍，亦會被當眾取笑。

平等機會委員會政策、研究及培訓科總監朱崇文稱，矮小症患者屬殘疾人士。按反歧視條例，如有建築物設施是殘疾人士無法使用，已構成間接歧視，但法例同豁免難以改動的建築物，他稱需每宗個案逐一審視，認同在舊有建築物執行條例有困難，期望政府更新建築物設施手冊，令新設施可顧及矮小症患者。

至於問卷調查方面，83.6%受訪市民表示自己對矮小症患者認識不足夠或非常不足夠，只有26.8%受訪者認為，矮小症患者是殘疾人士。邱勇建議，政府及各團體應加強舉辦公眾教育活動，加深大眾對矮小症患者的認識和接觸。同時，他認為政府應推廣共融建築，重新審視建築物手冊内規定。

37歲的香港知足協會主席鍾愛寶是矮小症患者，她曾進行肢體延長手術，身高由原來約120厘米至術後，即現時的133厘米。她說在生活遇不少困難，如洗手間的抹手紙或梘液機太高，讀書時期被老師歧視，「咁矮做不到實習喎」。她又說，「小矮人已經不是最難聽，有人說我是魔戒隻咕嚕」。鍾愛寶希望大眾減少歧視，政府及各大機構應在設施設計時考慮矮小症患者。

其他報道：洗衣店貓隻跳入洗衣機亡 店主伸手救貓骨折

其他報道：【紅磡站剪短鋼筋】引消息指已鑿8處石屎 3支鋼筋被剪 田北辰：情況嚴重

其他報道：4歲女童遭母親友人鐵夾夾鼻粗口辱罵