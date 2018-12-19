【港鐵4線故障】港鐵認誤算信號系統重置時間 (19:26)

港鐵今日向政府提交調查報告，指出觀塘線的大部分、和荃灣線及港島線的信號系統，是由Alstom提供，觀塘線其餘部分和將軍澳線的信號系統則由Siemens提供。兩個系統會一直運算，數值累積22年後就會達到峰值，需要重置。

報告指，當日凌晨5時許，1996年啟用的Alstom系統，在事發時即將達到22年後的峰值，便自動重置，但由於Alstom系統在重置後自動與Siemens同步，便即採用了Siemens的數值。此後，由於Siemens當時未重置，數值較高，Alstom採用了Siemens的數值後，又觸發新一輪重置，於是不斷重置，令25台使用Alstom的電腦不穩。港鐵稱，事前不知道Alston有自動重置的設定。

另一邊廂，港鐵在2001年啟用Siemens系統時，使用手冊建議，在20年後要手動重置，令港鐵原本以為要到2021年才需要手動重置。但事實上，2001年啟用Siemens時，港鐵將兩個系統同步，Siemens採用了Alstom的數值，亦即相當於由1996年開始計，應在2016年就進行手動重置。結果港鐵在未有進行重置下，系統最終在2018年事發當日上午10時到達峰值，令8台使用Siemens的電腦停機，將軍澳線癱瘓。

港鐵強調，事故的根本成因，是港鐵不知悉兩個系統的重置不協調，強調不涉人為因素，事後已檢查全部信號系統，會盡量確保同類事故不再發生。

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