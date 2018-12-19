【短片+多圖】西九戲曲中心內部設施首度曝光 (18:13)

大劇院以紫色和金色作主調，西九導賞員表示，紫金色是皇家色彩，配合大劇院的殿堂級場地定位，樂池在舞台下方，令樂師可看到演員的演出動作。茶館劇場將設3種專場，包括公眾、學生和外國旅客專場，觀賞戲曲的折子戲，管理局亦為傳媒準備中國茶、腰果酥和桂花糕作為點心，日後在茶館劇場，觀眾亦會一邊看戲一邊茗茶，並由新星劇團駐場演出。

西九管理局表演藝術行政總監茹國烈表示，大劇院離地約30米，懸浮式設計可減低鄰近港鐵與高鐵對劇院內部造成的噪音，冷氣通風口亦設於每個座位下方，減低冷氣聲音對演出的影響。

對於業界質疑場租太貴，茹國烈稱會適時檢討，而自5月接受租場至今，大劇院已確定明年有約30個劇團的演出，情況理想。被問及早前開台日和開放日演出網上登記免費門票期間系統有問題，他稱網上登記門票總共派發超過5000張，演出當日每天仍有少量門票向公眾派發。

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