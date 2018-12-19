中小學調查：北宋王安石得票逾1.3萬　成改革年度人物 (18:03)

是次選舉由11月29日至12月7日進行，連學生、家長、教師及公眾人士在內，點算有效票37,848張，歷史人物包括北魏孝文帝、北宋王安石、明朝張居正、清末康有為和梁啟超。教育局長楊潤雄為選舉揭曉結果，最終王安石獲13,331票，成為年度人物。

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投選王安石的棉紡會中學中五生鄭同學表示，本身對王安石的印象就是「寫詩的人，好像李白一樣」，經活動後了解到王安石在土地政策等地方社會改革。另有選梁啟超的學生表示，梁啟超看見官吏的無能，因此決心發起改革，指「現今香港撕裂，政治動盪，必需再有有謀之士站出來，為社會發聲」，所以選梁啟超為年度人物。

另外，對於有報道指，由教育局成立的教師專業發展專責小組已達成共識，建議「一級小學校長」每月頂薪最多可增2.7萬元，至逾12萬元水平；楊潤雄回應說，暫時只收到小組中期報告，正考慮相關建議。被問到校長薪金會否過高，他指調整薪金時，會考慮職級實際工作和政府財政承擔程度，以及比較政府公務員和商界不同職級職位薪酬，再作決定。

施政報告早前預留5億元經常性開支，用作調整中小學職系和薪級，楊潤雄指，會因應情况調整款項。

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