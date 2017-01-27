【Emily Online】除夕煙花匯演12月31日舉行　引入意大利獲獎煙花「星空萬花筒」 (17:39)

旅發局話，今年除夕煙火音樂匯演將歷時10分鐘。成個煙火匯演同往年一樣，用到5艘躉船，煙火畫面由中環延伸至天后，有成1100米闊，高300米。其中一幕「星空萬花筒」更加會使用喺多個比賽獲獎嘅意大利Panzera煙花，圖案就好似萬花筒一樣，顏色同圖案都不斷變化。

而且，今年特別請嚟著名音樂監製趙增熹編製背景音樂，匯演視覺分為5個層次，除咗煙花外，會展外牆都會顯示「2019」字樣同祝福語。另外，當晚11點起，港島3座建築物都會每15分鐘喺樓頂發放「許願流星」煙花，俾市民同旅客許願。

旅發局節目及旅遊產品拓展總經理洪忠興就話，今年成個匯演預算會用1400萬，因為取消咗舞蹈匯演，所以總使費可以比去年少約100至200萬。旅發局又同Emily講，尖沙嘴海濱花園、香港文化中心露天廣場沿海一帶、中環海濱、中環9、10號碼頭同金紫荊廣場都係推薦嘅最佳觀賞位置。

而如果市民怕出街同人逼，只想留喺屋企睇電視就留意啦，因為今年旅發局同ViuTV合作，節目首次喺99台直播啊！

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