【港鐵4線故障】港鐵指當4宗事故計算　按機制罰800萬元 (16:18)

港鐵向政府提交的調查報告指出，觀塘線大部分、荃灣線及港島線的信號系統是由Alstom提供，觀塘線其餘部分和將軍澳線的信號系統是由Siemens提供，兩個系統的重置設定不一樣，但港鐵此前不知道兩個系統的重置安排。事故當日，兩個系統達到上限數值而要重置，Alstom與Siemens先後進行重置，但Alstom可以自動重置，Siemens要人手重置，設置不同導致系統不斷進行數據同步，最終導致電腦不穩。

報告又指出，港鐵當日曾考慮提供免費接駁巴士服務，但由於巴士載客量有限，會令乘客在街上大排長龍，加上現時港鐵沒有與運輸署等部門做類似情景的規劃、未有做過演習，港鐵認為在此情況下，不可能提供安全、有效和有序的接駁巴士服務。報告認為港鐵應與運輸署檢討，探討類似事故的巴士接駁安排。

運輸及房屋局透過新聞處發稿回應，信納委員會就事故成因的調查結果，形容報告「確立事故與信號系統更新工程及其測試無關」，但機電署已指示港鐵全面檢查信號系統設備，並密切監察及維護相關系統。

運房局又說，運輸署正與港鐵檢討現行應變計劃，包括在發生鐵路事故引致服務延誤時，在受影響車站提供免費接駁巴士安排。

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