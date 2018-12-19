4歲女童遭母親友人鐵夾夾鼻粗口辱罵 (16:10)

涉事母親Y的朋友，案發後收到一封內有一張記憶卡的信件，記憶卡內載有一段長約10分鐘的短片。片段顯示兩名被告陳天佑（37歲）及馮嘉寶（42歲）虐待女童X的過程，Y的朋友觀看後報警。

相關片段今在庭上播放，甫開始便顯示女童X鼻子已被夾上鐵夾。X當時身穿睡衣，神情痛苦，不斷哭泣。她稱呼次被告馮嘉寶「契媽」，又求情稱「我唔敢喇！」。馮則稱首被告陳天佑為「老公」。

片段顯示，陳多次強迫X讀出「如果我再講大話，就塞入垃圾桶，扔出街。」X讀完一次後，陳再叫X複述數次，X讀不出，陳便責備指「夠X薑」、「咁X簡單都唔記得」、「同我攞個屎坑腦出黎記X住」，更反問X「好驚？」。陳亦多次扯著X衣領出言恐嚇X，及後更拔去她鼻上鐵夾，諷刺說「夾到個鼻高咗」。在旁的次被告馮嘉寶則笑言「咁咪靚囉」。

馮其間全程在旁舉機拍攝，她亦曾謂「影緊你喇，我會周圍比人睇，放上YouTube, Facebook」，最後更指向陳稱「你夾X佢，佢復仇心好重架！」。

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