槌仔襲妻後獲原諒　六旬漢判囚3年8個月 (15:41)

辯方求情時形容，案件屬不幸的家暴事件。被告陳厚光（62歲）的前妻，和與前妻所生的3名兒子，均有到庭支持並呈上求情信，指被告未曾向前妻和兒子施暴。辯方又呈上被告的醫療報告，指他於2015年患膀胱癌，並於上月復發，形容其工作和經濟能力一直受影響，加上被告案發當日以為妻女不再回來，遂作出愚蠢行為。被告亦坦白認罪，事發後更一度因內疚打算自殺。

受害人X今在社工陪同下到庭旁聽，並親自向法庭呈上信件，形容自己案發時的說話惹怒被告，事發後亦探望被告多次，並願意原諒他。法官張慧玲指出，X的反應比平時慢，問X是否願意提供進一步的醫療報告，惟遭X拒絕：「法官大人我覺得過去了，那段日子已經不再回想，算啦。」但X承認，目前仍在康復中，其反應能力有受到影響。

張官判刑時指，本案的襲擊行為非常嚴重，但接納辯方求情，判囚3年8個月。另外，由於被告牽涉另一宗涉及X的家暴案件，並於簽保期間犯案，故罰款2000元。張官判刑後向被告說，他獲前妻、兒子，甚至受害人的原諒，情况難得，希望他珍惜，好自為之。

案情指，X於2016年申請離婚，但一家人依然一同居住。惟去年7月5日，被告和X牽涉另一宗家暴案，令X和2名女兒入住庇護中心，被告亦須簽保守行為，而X和女兒於同月31日返回天晴邨暫住數天，並因女兒要到內地，故將行李放於客廳。

被告其後問X是否不再回來，如不再回來，他將換鎖，X答被告說想換鎖就換鎖。被告聞言即衝進廚房，拿起一把30厘米長的槌仔，從後打X的頭部一下，令X倒在地上，頭部大量流血。女兒因擔心被告再次襲擊X，即將X拖進睡房，並鎖上房門及報警。

X其後被送院進行緊急開顱手術取出血塊，並發現頭骨有裂傷和骨折，出院後仍有頭痛、口齒不清和神智不清，住院期間需接受物理和職業治療。

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