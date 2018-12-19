浸大調查：9成本地回收商指內地「限廢令」對行業有影響 (14:58)

浸大嘉漢林業珠三角環境應用研究中心今年3至8月成功訪問151間回收商，結果顯示，今年受訪的回收商，每月平均處理廢紙381噸。至於廢膠，回收量則上升了13%，但當中不足一半是來自本地，大部分都是回收商從海外採購而來。

內地去年發布《禁止海洋垃圾入境推進固體廢物進口管理制度改革實施方案》（「限廢令」），調查顯示，9成回收商表示，「限廢令」對行業有影響，主要是增加了人手需求、處理回收物品所需的工序和運作成本等。

此外，表示有盈利的回收商比例，由去年的32%跌至今年的26%；虧蝕的回收商比例，則由去年的35%升至今年的38%。雖然政府已設立10億元回收基金，協助回收業提高作業能力和效率，但調查發現，74%受訪者未有申請過回收基金，64%表示將來亦不會申請，主要是認為申請困難及難以獲批。

研究中心主任黃煥忠表示，內地「限廢令」增加了回收商的運作成本，不少小型回收商更因此面臨倒閉。黃建議政府簡化回收基金申請程序，並為回收商提供租金補貼。他又認為，政府應提升本地再造廢紙能力，減輕對出口的依賴，同時應資助回收商回收本地廢膠，和研究修例管制洋垃圾進口。

其他報道：本土研究社：港25年棕土面積增近五成 質疑政府「數漏嘢」

其他報道：【UGL案】申覆核律政司不檢控決定 郭卓堅促廉署提供書面通知

其他報道：【紅磡站調查聆訊】屋宇署工程師：作業備考不包檢查螺絲帽安裝