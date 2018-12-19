本土研究社：港25年棕土面積增近五成　質疑政府「數漏嘢」 (14:18)

本研社進行一年研究，比對1993年、2003年及2007年的地圖，並在地圖上找出棕土位置，發現25年內香港棕土面積由792公頃上升至2017年的1521公頃。

而本研社點算逾1500公頃的面積，亦比政府及土供組所指的1300公頃多出200公頃。

研究亦發現，未能搬到多層大廈營運的作業，如貨櫃場或涉及吊臂及吊車運作的重型作業，僅佔棕地面積12%。

參與研究的本研社成員黃肇鴻質疑政府就棕地面積「數漏嘢」，指多幅研究找到的棕土都未有包括在政府的點算內，又舉上新田軍營旁的棕土範圍由1993年的2公頃增加至10公頃。黃指，政府寬鬆政策令棕土面積增加。

早前曾有說法，指填海成本每呎約1300元，惟收棕地成本每呎達1500元。黃反駁，指大部分棕地的收回補償以2018年10月數字，僅300至500元，只有少量的甲級地價才會過千元一呎，但無計算整體棕地收回成本。黃認為，在社會及政府未有提供準確及全面的棕地數字予市民參考下，即使土供組本月尾發布的報告中，指出市民支持填海也無足夠說服力，認為政府資料誤導市民。

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