百年城皇街石梯被上漆　民建聯嚴正聲明否認倡議 (12:01)

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聲明表示，對政府擅自開展有關工程感非常震驚和不可接受，預告會盡快要求路政署有關部門到區議會解釋情況。聲明又指，民建聯中西區支部對上述網上傳聞感極度憤怒和遺憾，重申他們未有向任何政府部門提相關建議，要求傳媒及網上人士停止發放不實言論，聲言會保留一切法律權利。

另外，中西區關注組召集人羅雅寧今晨接受商台節目訪問時，稱她自己在城皇街附近居住了40多年，雖然該段石梯使用率高，但以往從未發生過滑倒事故，反而塗上防滑漆後，表面鬆散的防滑鋼沙粒使樓梯更滑。

她又稱，自己曾向路政署詢問是否有與城皇街相關投訴，對方稱沒有，故她不明白路政署為何要開展有關工程。

羅雅寧續說，現時被上漆的梯級佔整條石梯的大約五分之一，路政署亦停止了工程，並派員將梯級上鬆散的鋼沙粒掃走。不過，她透露昨日觀察路政署清理過程，看見有工人試圖用鏟鑿走漆油。她呼籲路政署人員掃走鋼沙粒即可，其餘部分應由熟悉保育花崗岩的專業人士處理。

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