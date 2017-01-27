【UGL事件】林卓廷批鄭若驊休假不負責任及失職　梁美芬：仍聯絡不上鄭 (09:49)

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律政司發言人昨日表示，司長鄭若驊現正休假，下周四（27日）上班 ，亦未透露鄭何時開始休假。林卓廷今早出席港台節目指，鄭若驊在特首林鄭月娥、行會召集人陳智思，與行會成員兼資深大律師湯家驊「公開呼籲」下，仍未出面解釋，形容她現時休假是極不負責任及完全失職，並質疑對方是否有充分的法律理據去「自圓其說」。

同場的梁美芬稱，至今仍聯絡不上鄭若驊；對於會否邀請對方到委員會解畫，及需否就此事召開特別會議，她說需視乎今日會議上的共識為何。

梁美芬續指，過去司法及法律事務委員會傾向不就個別案件作討論，加上自己早前曾承諾，會考慮一併討論過往律政司不檢控部分人士的決定，包括壹傳媒創辦人黎智英被指向時任立法會議員捐款一事。她又強調，委員會必定會討論檢控政策。

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