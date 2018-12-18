團體稱毋須處方輕易買到美容針　促食衛局堵政策漏洞 (19:19)

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香港美容監察今年8月以「神秘美容院」形式，聯絡供應商，表示將開設美容院，望購買美容針，提供注射服務。袁海文形容供應商起初「有點戒心」，但向供應商提交公司註冊文件後，供應商10月左右前往其「美容院地址」，看了一看後，兩日內把針送到。

袁海文表示，香港美容監察所購買得美容針劑Derma Veil -v 2vails/box（市場稱童顏針或BB針）含有Glycolic Acid（乙醇酸），不在香港藥劑業及毒藥管理局的監管範圍之內。另一款Restylane Lyft* 1-ml（市場稱玻尿酸針）含Hyaluronic acid（玻尿酸），則是以自願性註冊醫療儀器方法進口。

袁海文指，Restylane的水貨價格600元，比正貨入口價便宜近900元，有美容院向他表示此價格便宜得過分，令人質疑其來源。袁海文認為水貨美容針劑問題有三。第一，市民單憑肉眼，很難分辨美容院使用的是正貨還是水貨，對消費者而言構成危險；第二，水貨美容針劑運送及儲存時，很可能因不合適的溫度和濕度而變質，滋生細菌；第三，倘若藥劑生產商批次出了問題，只會通知相關的供應商回收，水貨拆家無法在機制內被通報。

袁海文又批評，當生理鹽水都需作藥物註冊時，竟有美容針劑不需註冊，極之荒謬。

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明解釋，乙醇酸是化學成分，有助脫皮；玻尿酸是一種填充劑，能修補壞死皮膚細胞及填充凹陷皮膚組織，兩者都不是藥物，目前不需要註冊。

崔俊明表示，打針不只要關注針劑成分是否危險，因打針是一種入侵形程序，需要防感染控制，也需要受過訓練的人才可以進行。皮膚科醫生史泰祖指，乙醇酸及玻尿酸都不是藥物，但他認為此有灰色地帶。二人都表示，政府應該考慮對此類產品列為註冊藥物規管。

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