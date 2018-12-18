【短片】「幣少爺」往明哥飯店購9.2萬元飯票　拒回應撒錢行動 (17:07)

網名「幣少爺」的黃鉦傑涉策劃上周六（15日）深水埗「天降鈔票」事件，其後涉嫌公眾地方擾亂秩序被捕，今凌晨獲准保釋。今午約2時，黃鉦傑頭戴鴨舌帽，身穿白色外套現身深水埗明哥飯店，大批街坊高呼「派錢」，場面混亂。黃鉦傑隨即由明哥帶往閣樓商討買飯票事宜，其後兩人一同接受記者訪問。
明哥指，黃鉦傑共花9.2萬元買飯票，每張飯票24元，數量之多「可能要派成個月」，對此感開心。明哥續稱，黃鉦傑原欲捐贈10萬元作買飯票之用，惟其後發現現金不足，他對此稱「無所謂，有幾多咪幾多」。明哥續指「會一路教佢」，務求「大家用個心去做到真正嘅慈善工作」。
黃鉦傑稱，將聽從明哥勸導，往後不會事先張揚其慈善行動，「維持安全秩序，應返警方個呼籲」。至於有記者問及日前深水埗黃金商場對出的撒錢行動是否其所為，他則稱「唔回應」，惟其間一度稱「唔係我做嘅」。
下午3時半，黃鉦傑離開飯店步往南昌街登車離開，再次引起哄動，街坊沿路圍擁呼叫「派錢」、「I want the car」，其間另一網絡紅人「龍心」手持鈔票出現，狀欲派錢，隨即被警方阻止，「龍心」跌倒在地，街坊上前包圍，場面混亂。
受事件影響，警方一度封閉現場道路，其間南昌街不得左轉往大南街。機動部隊奉召到場維持秩序。
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