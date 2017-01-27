【UGL事件】鄧國斌：廉署已千方百計調查　周松崗：不控訴一人不代表香港不廉潔 (16:55)

律政司早前以證據不足為由，宣布不起訴捲入UGL事件的前特首梁振英。審查貪污舉報諮詢委員會主席鄧國斌今在記者會上指出，明白社會對本案廣泛關注，有關調查在2014年10月展開，廉署按既定程序向委員會匯報調查進度。上周三(12日)為第8次會議，廉署向委員會提交調查報告及律政司法律意見。鄧說，委員會經詳細考慮及討論後，同意廉署毋須進一步調查。鄧說，「委員會認為，廉署一直堅守不偏不倚、無畏無懼的精神，依法處理案件，並無因為涉及人士的背景、身分或地位，而有不同」年。他相信律政司會在適當時候進一步回應，以釋除公眾疑慮。

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被問到廉署有否質疑律政司無尋求獨立法律意見，是否確實證據不足，鄧說，會議內容不能公開，但強調廉署「已千方百計，leave no stones unturned」，調查4年之久，委員會一直注意本案，亦有在會上「提出好多意見」。

至於律政司決定不起訴、廉署同意其決定，會否打擊廉署的國際聲譽，貪污問題諮詢委員會主席周松崗指出，廉署形象是多年來建立，「廉政是需要不偏不倚、不枉不縱，因此不是我們不控訴一人，（香港）便不是一個廉潔社會」。他又引述2006年成立的組織「世界正義工程」每年發表的「清廉指數」稱，香港在全球百多個國家和地區中排名第10，高於加拿大及澳洲等，這形象是由廉署努力及香港社會對廉政的要求而達到的。

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