沙螺洞村民阻保育　發展商聯同環團申禁制令 (16:30)

原訴沙螺洞發展有限公司、綠色力量有限公司，及代表綠色力量和沙螺洞綠田園有限公司所有員工及義工的陳麗霞（音譯）；被告分別為張偉國、張偉強、李伯恩、張文光及張始文。

原訴要求法庭宣告各被告沒有權使用、進入及佔據有關地段，並要求法庭頒下禁制令，禁止各被告進入及佔據有關地段，或在該地放置任何工具，及禁止各被告阻礙原訴使用土地。

綠色力量另要求法庭頒下禁制令，禁止各被告以任何方式騷擾或恐嚇原訴的員工及義工，並禁止各被告進入有關地段100米內的範圍，及禁止各被告以任何具威嚇性及侮辱性的言語或行為，騷擾、恐嚇原訴的員工及義工，令他們感不安及困擾。所有原訴均要求各被告作出賠償。

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