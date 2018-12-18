佔旺藐視法庭案　終院駁回黃浩銘上訴申請 (15:14)

黃浩銘在庭外表示，對終院駁回上訴感「少少意料之外」，認為案件源於政府不願與市民商議民主，並推卸責任至警方和建制組織身上，批評真正藐視法庭是前特首梁振英。

黃浩銘由資深大律師李柱銘和資深大律師潘熙代表。李柱銘表示，控方須證明黃浩銘當日有特定意圖（specific intent），阻礙執達主任執行職務及干擾司法，惟控方今次只透過基本意圖（basic intent）作證明。惟終審法院首席法官馬道立認為，相關原則與本案無關，又指出黃浩銘當日不只是逗留現場。終審法院常任法官李義則形容，申請人的理據非常不切實際，認為傳媒當時每天報道禁制令的內容，現場更發出6次警告，故黃浩銘不會對相關情況毫不知情，又形容相關爭論只具學術意義。

李柱銘又指，當時現場未有聽到執達主任發出「最後警告」，認為執達主任未發出「最後警告」前，現場人士之前的行為即使構成刑事藐視法庭，都不能因而入罪。而現場人士在執達主任發出「最後警告」後離開，同樣不構成刑事藐視法庭。馬官卻質疑，執達主任是否須明確說出「最後警告」四字，李官則形容此論點「非常糟糕」。

律政司一方又向法庭確認，除了黃之鋒就佔旺案的刑期上訴外，沒有其他佔旺案件待法院處理。終審法院3名法官聽罷陳辭，並休庭20分鐘後，宣布駁回黃浩銘的上訴許可申請。

其他報道：兒童醫院正式啟用 首名覆診病童指醫院感覺舒服

其他報道：【709大抓捕】王全璋扣押3年仍未審理 香港大律師公會促候審期間盡快放人

其他報道：女工追欠薪11萬 業主：想在佔領伊利？