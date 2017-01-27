隱瞞身分獲K-Swiss聘用　男子認外判項目給名下公司　兼判上判賺差額 (14:37)

其他報道：【709大抓捕】王全璋扣押3年仍未審理 香港大律師公會促候審期間盡快放人

首被告黃英傑（38歲）為K-Swiss前視覺陳列設計員及「域高廣告製作公司」獨資東主，他承認一項使用虛假文書及一項欺詐罪；次被告郭志堅（35歲）則為分判商「手作製創造有限公司」董事兼股東，他承認一項向代理人提供利益罪。

案情指出，身兼域高東主的黃英傑，於2012年8月到K-Swiss應徵，惟他沒有透露自己是域高東主，只申報曾於域高任職。黃向K-Swiss呈交一封虛假的域高推薦信，信由黃的姊姊簽發，成功誘使K-Swiss聘請黃為視覺陳列員。

黃於其後3年間，利用他在K-Swiss的職權，及在沒有披露自己為域高東主的情況下，外判多項銷售項目予域高，並導致K-Swiss向域高開出184張發票，總額逾156萬元。

黃甚至以域高東主身分，在K-Swiss不知情的情況下，將K-Swiss的項目「判上判」，再外判予「新形像」模特兒公司及次被告郭志堅所屬的公司。黃更向K-Swiss標高項目報價，賺取中間差價，私吞近22萬元。

「新形像」於黃離開K-Swiss後，再致函K-Swiss合作。惟K-Swiss只知道曾將項目外判域高，不知域高「判上判」予「新形像」，隨即感事有蹊蹺，展開內部調查揭發事件。

另外，在一項由域高分判次被告在澳門工作的項目中，次被告收取了K-Swiss 14萬元作酬勞，惟他將其中7000元標示為「你的費用」給予黃，最終他亦捲入案件。

法官表示，念及次被告母親昨日剛離世，及涉及他的案情非嚴重，准許他保釋外出替母親辦喪事，並先索閱其背景及社會服務令報告；但首被告則不獲保釋，須即時還押，及須索閱背景報告。案件押後至下月15日判刑。

其他報道：女工追欠薪11萬 業主：想在佔領伊利？

其他報道：接生失當致新生嬰夭折 香港大學深圳醫院致歉