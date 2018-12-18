蕭思江指顧明均誹謗　要求道歉及賠償 (14:27)

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原訴蕭思江撰寫的入稟狀稱，他為蕭氏律師事務所的擁有人，被告顧明均則是香港一名非常富有的商人，並是培正校友。原訴表示，今年8月28日原訴一友人向原訴說，香港培正同學會擅自在他們的雜誌上刊登該友人的得獎相片。原訴就此向培正同學會發信，要求賠償10萬元。

入稟狀稱，培正同學會其後提出和解，但同時被告在數份報章刊登廣告抺黑原訴。原訴稱，其律師事務所每年收益約為150萬，他亦正打算擴展業務，讓他數年後能退下來，享受其他律師為他帶來的收入。他亦打算聘請律師Michael Page，惟自該廣告刊登後，Page拒絕面試。原訴亦透露該廣告刊登後，其友人見到他後立即轉身離開。

原訴更表示，不但擴展業務計劃受影響，他甚至曾想過結束律師事務所，匿藏在家，避免遭人白眼，惟其兒子仍在讀大學，他需要維持收入。他希望律政司及警方介入，阻止有錢人欺負為市民伸張正義的律師，亦冀律師會及大律師公會為律政司及警方提供意見，強調這些「土豪文化」不應在港人之間發展。

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