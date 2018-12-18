【短片】兒童醫院正式啟用　首名覆診病童指醫院感覺舒服 (14:19)

兒童醫院行政總監李子良在巡視專科門診後表示，對兒童醫院籌備達10年，到今日正式啟用感到高興，「對從事兒科的醫療人員來說是夢想成真」，並表示「好興奮、好感恩、好感動」。他指今早的覆診流程大致順利，感謝醫管局總部及聯網的配合。

李子良表示，目前醫院集中處理舊症，直至提供住院服務才接收新症，預計明年3月底、4月初先啟用癌症病牀，而明年第一季會開展腦神經科和內分泌科門診，小兒外科門診則於第二季開始。他又指，現時已經有260名病童預約覆診，每個專科、每節覆診時段會有一至兩名醫生應診，每節可處理20名病童。

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採購進度方面，李子良指現時訂購的第一批病牀會陸續赴運，開展住院服務時可使用全新病牀。被問到聘請人手進度，他表示已聘請九成的新職位，原組調遣的員工亦將陸續開展工作。兒童醫院其後提供醫院提前聘任的人數，醫生、護士、專職醫療和管理、行政及支援4個職系，截至上月30日都未「請齊人」，其中醫院已獲批招聘75名醫生，但截至當天只聘獲59人，僅達所需醫生人數約78.7%，是空缺比例最高的職系。

李特別提到，兒童醫院不設急症服務及普通科門診，只接受轉介個案，提醒家長子女如出現流感及腸胃炎等，應到其他醫院或診所求診。

患先天腎病的13歲病童余日曦在母親陪同下覆診，他表示事前不知道自己是首名覆診患者，認為兒童醫院比以往覆診的瑪嘉烈醫院「漂亮一點、舒服一點」，形容像私家醫院一樣。

余太得悉兒子是開院時首名覆診的病人後，感到「好似中咗獎咁」，她指家住將軍澳，到兒童醫院覆診比較方便，認為兒童醫院覆診的流程比較歸一，以往在瑪嘉烈覆診時需到不同樓層及座數，等候時間較長，動輒要花一個下午才完成所有程序；而今日只需到兩個樓層就可完成覆診，速度比較快。她感激瑪嘉烈醫護人員對兒子的照料，日後會繼續留在兒童醫院覆診。

香港兒童醫院集中處理需要跨專科治理的嚴重、複雜及患不常見疾病的兒科病人，為全港18歲以下有相關臨牀需要的病童提供診斷、治療及復康服務。首批預約到專科門診覆診的病童來自瑪嘉烈醫院的兒童腎科，以及瑪麗醫院與威爾斯親王醫院的兒童腫瘤科。

醫院其他專科的門診及住院服務會於2019年起陸續開展，包括腫瘤科、腎科、小兒外科、兒童深切治療部、新生兒深切治療部、心臟科及心胸外科。

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