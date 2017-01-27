【紅磡站調查聆訊】連續牆未獲認可已建層板　屋宇署助理署長：測試滿意即可動工 (14:14)

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Pennicott向何漢傑提問時質疑，連續牆雖於2015年已完成，6批連續牆竣工文件至2017年才完成審批，但此前接駁連續牆的月台層板工程已經動工，如何合理化地解釋牆未認可但層板已建的情况。何解釋稱，港鐵完工後要按要求做相關測試，測試滿意後才可以做層板，「不是無控制、鍾意做哪裏就那裏」，承認竣工圖審批只是最後的手續問題。

何漢傑又指出，港鐵於2015年分別兩次呈交文件予屋宇署，首次提交的臨時改動文件中，雖有3段指出連續牆頂部削低的文字描述，屋宇署回覆指要在永久設計改動中再提供改動詳情，但港鐵在其後的永久設計中無提及任何相關設計改動。何斥責港鐵在臨時設計改動的文字描述中並無提供細節，「何處打、打多深，連續牆鋼筋改動細節，落新石屎的資料，一切一切都無」。

惟Pennicott指出，何漢傑於港鐵遞交以上文件時，都沒有即時看到文件。何承認是今年為準備委員會聆訊才看到，並就其工作經驗給予評語。

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