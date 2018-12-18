【危坐24小時．短片】女工追欠薪11萬　業主：想在佔領伊利？ (13:13)

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今早11時許，一名伊利莎伯大廈的業主到場了解。她向記者表示，大廈本身有滲水問題，早前業主們集資廿多萬元，修拆外牆重新鋪磚、維修天井及花槽圍欄，羅姓判頭是工程負責人。該業主指羅做事「乸西」，往往只做一半，又會留下積水惹蚊，每當業主追問工程進度，對方反要求加錢。該業主向記者展示一張工人開工的圖片，圖片顯示工人開工時沒有繫上安全帶。

據知，眾業主在群組內曾私下討論是次欠薪事件，惟普遍未對女工展示同情。有業主於群組內批評女事主嘈吵鬧事，未按工程進度於月中拆棚架，又指女事主「還想在佔領伊利（伊利莎伯大廈）？」另一業主在群組內質疑「如果道理真的在她（女事主）那邊，難道警方會不幫她嗎？」

翻查資料，負責涉事工程的亞洲工程（國際）有限公司今年1月為伊利莎伯大廈進行裝修工程期間，在對出行人路擺放建築廢物，亦沒有採取任何抑制塵埃措施，導致塵土飛揚，影響附近行人及居民，及後被環保署檢控，判罰款1萬元。此外，該工司今年7月於伊利莎伯大廈開工期間，先後被勞工處控以沒有檢驗起重機器、沒有確保起重機械在使用前先進行測試及徹底檢查、沒有確保起重機械由合資格的人定期檢查罪，共被罰款8000元。

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