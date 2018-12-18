【短片】泥水女工討欠薪　危坐銅鑼灣棚架20小時 (10:07)

昨天中午12時許，警方接報一名女工於伊利莎伯大廈天台位置企圖跳樓自殺，消防接報到場，打開安全氣墊，惟女工一直危坐，至今仍未返回安全位置。凌晨時分消防一度架起雲梯勸喻事主。

據悉，女工是水泥工，今年6月於上址開工，負責外牆水泥收口工作，至10月中起被判頭拖糧，昨午與1男2女工友到大廈內判頭辦公室追討合共約11萬元欠薪不果，女工即時轉到28樓天台，爬出外牆危坐棚架上，不吃不喝近20小時，又不斷在外牆棚架遊走，她坐於棚架背部向街外，不時轉身回望險象橫生。

女事主的兩位同行女工友，由昨午至今一直未離開，得悉對方在棚架上不吃不渴，又天氣寒冷，於是在附近店舖買了一件羽絨予對方，惟工友指大廈棚架已經過期，部分已折斷，擔心對方危座會有危險，於是曾透過電話叫女事主返回安全位置，惟對方拒絕。

同行姓范工友表示，他們一行4人自6月份起被拖糧，合共約11萬元，已向姓羅老闆追討多時，惟每次追薪即被判頭妻子辱罵，對方更不斷拖延，稱「等消息」。

另一同行姓阮女工則說，涉事工程地盤工作環境十分惡劣危險，開工至今一直未為工友提供安全帶，棚架未安裝圍板，而竹枝亦見過期，部分更已折斷，他們曾向判頭反映，惟對方未有理會，更不時叫女工徒手爬出棚架撿拾爛竹。她形容工人是「搵命搏」，但搏命過後被欠部，因此希望勞工處介入，並協助追討薪金。

翻查資料，涉事工程的亞洲工程（國際）有限公司今年1月為伊利莎伯大廈進行裝修工程期間，在對出行人路擺放建築廢物，亦沒有採取任何抑制塵埃措施，導致塵土飛揚，影響附近行人及居民，及後被環保署檢控，判罰款1萬元。

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