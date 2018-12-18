【短片】兩男旺角企圖爆竊被捕 (09:35)

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【短片】兩男旺角企圖爆竊被捕
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旺角發生企圖爆竊案。清晨5時許，警方接獲報案，旺角通菜街154號一單位遭人撬門，西九龍衝鋒隊人員於大廈地面截查兩名男子，並於兩人身上搜出鎅刀及螺絲批。兩人其後被拘捕，帶返警署調查。
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企圖爆竊
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