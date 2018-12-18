接生失當致新生嬰夭折　香港大學深圳醫院致歉 (08:50)

港大深圳醫院前天（16日）在微信公眾號發出道歉聲明稱，今年7月23日凌晨，賈姓孕婦入院分娩，因第二產程延長，處理過程出現困難，導致新生兒受傷，新生兒當晚8時許出生後轉入新生兒重症監護室，並於次日凌晨死亡。院方稱事後主動與產婦聯繫第三方機構鑑定，並願意就鑑定結果承擔相應責任。

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另據內地傳媒《南方都市報》報道，賈女士事發當晚自然分娩過程不順利，醫生雖着她用力，但她當時已非常疲憊，故醫生建議賈女士夫婦以吸盤吸在胎兒的頭部助產。然而，嘗試兩次胎吸後胎兒依然未能出世，為免胎兒受更多傷害，賈女士最後選擇剖腹產子。

嬰兒出世後隨即送入深切治療部搶救，但經兩個多小時搶救後，嬰兒仍需依靠心外壓及強心藥物維持心跳。嬰兒父親經考慮後，決定放棄搶救，嬰兒在出生後約4小時宣告不治。

事故後，廣東省一間司法鑑定中心介入調查，並在11月28日發表調查報告。報告稱，嬰兒死因為顱腦重傷及吸入羊水致中樞功能衰竭死亡，而事故主因是港大深圳醫院人員處理手法不當，包括陰道分娩條件評估不準確、陰道助產方式選擇不當等。

港大深圳醫院的道歉聲明中稱對事件深感遺憾，將深刻檢討事件，有關醫護人員將承擔專業失誤的責任，院方亦將加強員工培訓，避免類似事件再次發生。

根據港大深圳醫院網頁資料，該院由深圳市政府全額投資，並引進香港大學現代化管理模式的大型綜合性公立醫院，於2012年7月1日開始營運，現任院長為盧寵茂。

（南方都市報/港大深圳醫院微信）

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