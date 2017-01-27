法定古蹟東華三院文物館沉降　廣華醫院重建工程需停工　醫管局：附近民居無受影響 (21:08)

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醫管局指，廣華醫院重建工程承建商今年2月起挖掘地庫，現時已挖至地庫底部。上月24日（星期六），工程如常進行，全部監察數據無超出警戒水平。惟兩天後（上月26日，星期一）的早上，工程人員發現地盤電梯槽開挖範圍內出現積水，監察數據顯示文物館附近的地下水位及沉降異常。據了解，文物館附近設有34個監測點，當中10個監測點的數據超出沉降10毫米的停工水平。

事發後承建商即時停止地盤所有挖掘工程，並採取緊急補救措施，包括加裝灌水井、重鋪文物館周邊的防水帷幕及回填電梯槽範圍。其後地下水位回升，文物館沉降受控，未有惡化。顧問工程師初步檢查，確認文物館結果無即時安全問題，初步報告已交予有關政府部門。

醫管局表示，承建商已委託獨立地質工程專家顧問研究地質情況，評估地下水位變動及沉降的原因，及盡快提出解決方法；亦已委託文物保育專家，檢查文物館狀況及提交報告。局方已將事件通報屋宇署、古物古蹟辦事處等政府部門及東華三院。

受事件影響，醫管局初步估計，廣華醫院重建工程需停工約3個月。局方稱會待情況解決後才重開工程，確保文物館的結構安全不會受工程影響。

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