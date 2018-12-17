3校爆手足口病　60人中招1人留醫 (20:31)

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首宗個案涉及沙田培僑書院，20名分別為12至17歲、就讀7、8、9、10、12年級的學生，自11月2日起出現口腔潰瘍、手腳出疹及水泡和發燒等病徵，全部人已求醫，毋須入院。

第二宗個案涉及荔景天主教中學，19名16至18歲中五學生及1名女職員，自本月7日起出現口腔潰瘍、手腳出疹和發燒等病徵，全部人已求醫，其中一名16歲男生留醫伊利沙伯醫院，情況穩定。

第三宗個案涉及灣仔玫瑰崗學校（小學部），20名學生分別為6至10歲，就讀一、二、三及五年級。他們自11月24日起出現病徵，全部人已求醫，毋須入院。

衛生防護中心提醒，手足口病全年都會出現，一般在5至7月較活躍，但10至12月亦可能出現較小型高峰。由於幼童易受感染，加上學校和院舍幼童有密切接觸，令疾病較易傳播，可能出現爆發個案。

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