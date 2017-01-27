英冠伯明翰前經理涉盜逾3700萬　楊家誠否認入獄後藉公司高層及律師發指示 (18:37)

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楊家誠在盤問下稱，他於約1980年認識彭彼得，當時彭彼得仍是警察。辯方指，楊家誠過去任職理髮師，彭彼得是否其客人。但辯方大律師又隨即笑言「我不應這樣問，彭彼得先生跟我一樣有這麼多頭髮」，法官表示當年或許會有不同。楊家誠笑指，其髮型屋收費高昂。

辯方質疑楊家誠當年何以會聘用彭彼得為署理主席，因彭彼得那時只是一個大律師。楊家誠指當時公司正進行收購，他希望聘用一個熟悉法律及足球的人。辯方大律師又笑問「何為熟悉足球？我每個星期六晚都會看球賽」，楊家誠表示彭彼得能說出每個英超球員的名字。

辯方又質疑何以彭彼得的薪金要達1200萬年薪，楊家誠稱不少球會開價亦相若，包括當年的李斯特城。辯方反駁李斯特城比伯明翰成功得多，楊家誠指是以當年的表現比較，笑稱或許是他後來退了下來，令伯明翰表現下滑。聆訊明續。

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