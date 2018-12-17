【短片】林鄭月娥拒透露述職內容　稱23條立法立場不變 (18:33)

林鄭月娥表示，感謝兩位領導人肯定特區政府的工作，而香港未來將會繼續扮演重要的角色。她亦表示，李克強提到希望香港繼續用好自身的國際地位，保持自由經濟體獨立關稅區。

對於現時有國家實行單邊主義和保護主義，林鄭月娥表示香港是獨立關稅區，一貫立場是崇尚自由貿易。她續指，現時感受到外來環境比較複雜，下行風險增大，她向李克強提到要嚴陣以待及做好準備，保障香港金融穩定，包括為中小企提供協助。

林鄭月娥表示，今年是國家改革開放40周年，冀來年香港可積極參與國家的活動，包括參加一帶一路高峰國際論壇，並期望進口博覽會可以有更大的展區，而適逢建國70年，料將舉辦多個國慶活動慶祝。

至於4名港人被菲律賓法院裁定藏毒罪成判終身監禁，林鄭月娥強調，港人在外地有危險國家會嚴肅跟進，而現時第一步要視乎家屬會否上訴，特區會與菲律賓交涉，爭取人道對待及公平審訊。被問及有否向國家主席提及事件，她指「唔使吓吓都要同主席講」。

協助他們的立法會議員涂謹申表示，一直希望家屬和特首會面，但對方不願意。林鄭月娥表示，涂謹申所說的非事實全部，指曾經收到涂的信件，並安排保安局長去跟進，惟保安局長派員處理事件時未有安排會面，她指當保安局長認為要特首協助時，她是責無旁貸。

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