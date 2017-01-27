涉串謀詐騙匯豐　3內地漢使用虛假文書罪成　官指無悔意判囚40至42個月 (18:15)

報稱任裝修工及文員的兩名內地男子，去年來港向匯豐銀行稱其戶口分別有48億及50億美元，並出示一批文件，望能申請存款證明書。職員懷疑文件為虛假文件，報警求助。兩內地漢及兩名當日同到銀行申請證明書的內地人，早前被陪審圖裁定串謀詐騙罪不成立，惟其中3人被裁定使用虛假文書及管有虛假文件的交替控罪成立，其餘1人則所有控罪不成立，當庭釋放。3名被告今在高等法院被判囚3年4個月及3年6個月。
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3名被告依次為裝修工司軍定（47歲）、文員楊頲淼（35歲）及裝修公司東主司翠羅（56歲）。司軍定及楊頲淼早前被裁定一項使用虛假文書及一項管有虛假文件罪成，司翠羅則被裁定兩項使用虛假文件罪成。辯方求情時透露，司翠羅和司軍定為姐弟，姐姐曾為弟弟支付醫藥費，弟弟是因姐弟情和報恩才犯案。辯方又指，楊頲淼的未婚妻因此案與他分手，至今未曾到庭探望，楊過去曾成立公司，有良好工作背景。
暫委法官游德康判刑時指出，本案的虛假文件做工未算精細，惟認為當中花費不少心機時間，不屬粗製濫造，又形容被告明目張膽犯案，被揭發後仍砌詞狡辯，推卸責任在其他主腦或不知名人士身上，認為被告無絲毫悔意。
游官又指，各被告前往香港的目的為犯案，以及伙同犯案均成加刑因素，判司軍定及楊頲淼各囚3年4個月，司翠羅則囚3年6個月。