涉串謀詐騙匯豐　3內地漢使用虛假文書罪成　官指無悔意判囚40至42個月 (18:15)

其他報道：英冠伯明翰前經理涉盜逾3700萬 楊家誠：無授權被告簽涉案支票

3名被告依次為裝修工司軍定（47歲）、文員楊頲淼（35歲）及裝修公司東主司翠羅（56歲）。司軍定及楊頲淼早前被裁定一項使用虛假文書及一項管有虛假文件罪成，司翠羅則被裁定兩項使用虛假文件罪成。辯方求情時透露，司翠羅和司軍定為姐弟，姐姐曾為弟弟支付醫藥費，弟弟是因姐弟情和報恩才犯案。辯方又指，楊頲淼的未婚妻因此案與他分手，至今未曾到庭探望，楊過去曾成立公司，有良好工作背景。

暫委法官游德康判刑時指出，本案的虛假文件做工未算精細，惟認為當中花費不少心機時間，不屬粗製濫造，又形容被告明目張膽犯案，被揭發後仍砌詞狡辯，推卸責任在其他主腦或不知名人士身上，認為被告無絲毫悔意。

游官又指，各被告前往香港的目的為犯案，以及伙同犯案均成加刑因素，判司軍定及楊頲淼各囚3年4個月，司翠羅則囚3年6個月。

其他報道：槌殺八旬包租公 七旬翁誤殺罪成囚8年 官斥殘忍

其他報道：與弱智妹性交 五旬無業漢認亂倫囚3年2月