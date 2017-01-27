「道士」涉藉驅鬼查屍毒非禮母女　事主稱多次拒絕　被告甚至上門邀約「治療」 (18:11)

年約40歲的母親X供稱，被告袁銘權（56歲）前年9月23日晚上再到X家中「驅嬰靈」。X憶述，儀式途中她不自覺地哭泣，又試圖上前抱着一男一女的嬰靈，身體更突然抽搐。被告此時則稱「保護心臟，過元氣給你」，將手伸進X衣服內搓摸乳房，甚至再次伸手進X下體「採元珠」。

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X續稱，她事後不想再被侵犯，亦利用各種藉口推辭被告，惟被告鍥而不捨，甚至到訪X工作地方邀X再接受「治療」。

直到去年3月26日，被告終藉驅走「二千年女妖」，再次到訪X家中。被告稱女妖分成3個靈體，分別寄生在X、X朋友及女兒Y身上，但案發時女妖已「三靈一體」，只寄生在X身上。被告聲稱要「打走女妖」，遂伸手拳打X臉部和眼睛，途中更謂「我要收服你，然後交給撒旦！」

X憶述，當她被打後，體內女妖開始發惡，X變得不由自主，控制不到身體，遂還手跟被告打鬥。X強調，是「妖精打緊師傅」，但最終被告將X撼至牆壁上，更大力拍打X頭頂，令X吐出綠色液體。

X表示，被襲擊後神智不清，她只記得被扶進房內臥牀，然後被告又再度搓摸她乳房，過程長達10分鐘。X更稱，被告於兩日後再度重施故技，稱要繼續驅女妖，到X家中趁她癲癇發作再搓摸她乳房。

X補充指，對於多次被侵犯皆感到無奈及不情願，惟未反抗時「師傅已伸了手進去」，自己亦因神智不清而不能反抗。最終X被襲擊後需留院數天，而她亦於去年5月向男友坦白，應男友勸導報警揭發事件。審訊明續。

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