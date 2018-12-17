英冠伯明翰前經理涉盜逾3700萬　楊家誠：無授權被告簽涉案支票 (15:53)

管有英冠球隊伯明翰的伯明翰環球控股有限公司（現稱伯明翰體育控股有限公司），前會計部男經理被指於2013至2014年任職期間，冒簽75張支票，從公司戶口盜取逾3700萬元。他否認一項盜竊罪，今在高院續審。控方向時任主席楊家誠展示涉案的支票，楊稱支票上的簽名並非由他簽署，他亦沒有授權予被告簽發這些支票。
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因洗黑錢於2014年被判囚6年的楊家誠今出庭作供，2007年他接手球會，將興趣變為生意。2009年起他開始出任主席，在2013至2014年間，公司在永亨銀行設有一個戶口，用作匯款予英國球會之用，戶口內的錢屬於上市公司，故他無法以個人名義動用。
楊續稱，被告高家威（36歲）於2012年加入公司，負責公司財務事宜，及開出支票由他或其他簽名人簽署。當時被告月薪約6至7萬，沒有其他收入。楊指，他甚少與被告接觸，只曾因楊的兩間公司遭凍結，他要求被告協助解凍。他為此付款約6萬元現金。
楊指，他從未在空白支票上簽署，而大部分公司開出的支票都是打印。控方向楊展示涉案的支票，楊表示支票上的簽署，是有人冒簽。他亦沒有授權任何人開出涉案的支票，部分甚至在他服刑時開出。